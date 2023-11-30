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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fırtına balık fiyatlarını yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        Fırtına balık fiyatlarını yükseltti

        Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte İzmirli vatandaşlar, uygun fiyatlarda balık tüketebilmek için soluğu tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı'nda alıyor. Türkiye genelinde ve İzmir'de yaşanan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Tezgahlardaki balık sayısında azalma yaşanırken, fiyatlar da yükselişe geçti. Tezgahlarda hamsi 50 ila 70, sardalye 70, çupra 150, levrek 150 ile 180, lüfer 400, somon 200, alabalık 130 liradan satışa sunuluyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 08:19 Güncelleme: 30.11.2023 - 08:19
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        Fırtına fiyatları yükseltti
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        Denizlerde yaşanan fırtına İzmir'de balık fiyatlarını etkiledi.

        Havra Sokağı’nda balıkçılık yapan Kazım Çelik, “50 liraya satılan bir balık 70 liraya yükseldi. Fırtına balık fiyatlarını etkiledi. Fırtına olduğu için balıkçılar denize çıkamıyor. Ocak’tan sonra fiyatlar daha da yükselir. Havalar biraz serinlediği zaman balıklar geri çekiliyor. Üründe azalma olduğu için de fiyatlar bu doğrultuda etkilenip yükseliyor" dedi.

        Fırtına, rüzgar ve yağmurun fiyatları etkilediğini ve balık fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam edeceğini söyleyen balıkçı Yusuf Çelik, “Tekneler batmaya başladı. O yüzden balık az olduğu için fiyatlar da yükseliyor. Balık çeşitleri güzel, çeşit çok fakat şuan fiyatlar yüksek durumda. Bu yükseliş daha da devam eder. Fiyatta yükselme olduğu zaman geri düşmez. Fiyatların düşmesi için baya bir bolluk ve havaların güzel olması lazım. Fırtına olduğu zaman, balıklar dibe kaçıyor. Makineler balıkları tespit edemiyor. Bu yüzden balık tutması zorlaşıyor. Bu durum da doğrudan balık fiyatlarına etki ediyor. Balık genelde çok olduğu zaman ucuz olur ama az olduğu zaman değere biner. Hamsi 70, sardalye 70, çupra 150, levrek 180, lüfer 400, somon 200, alabalık 130 liradan satılıyor. Bu sene bolluk yok. Çupra, levrek fiyatları fırtınadan dolayı hep yükseldi” ifadelerine yer verdi.

        Tezgahlara çok çeşit koyamadıklarını belirten esnaf Serkan Çömlek, “Balık fiyatları 1 haftaya kadar normaldi fakat gördüğünüz gibi 3-4 gündür fırtına var. Bazı balıklarda fiyatlar bu sebeple yükseldi. Tezgahlara fazla bir çeşit koyamıyoruz, balık gelmiyor. Sardalye ve hamsi 50 liraydı, 2-3 günden beri 70 liraya satıyoruz. 20 lira kadar etkiledi. Vatandaşlar bol bol balık yesinler. Bugün bir buçuk kilo balık 100 lira ve 4 kişilik bir aileyi doyurur; yani insanlar akşam yemeğini 25 liraya yesinler” şeklinde konuştu.

        "HAVALAR DÜZELDİĞİ ZAMAN FİYAT DÜŞER"

        Balığın çok faydalı olduğuna değinen esnaf Cebrail Bekiroğlu, “Şu anda hava durumundan dolayı çeşitlerimiz çok değil. Fiyatlar da yukarı doğru gidiyor. 5-10 gün öncesine kadar sardalye, hamsi fiyatlarımız 50 lira bandındaydı. Havalar soğudu ve fırtına olduğu zaman 70 liraya kadar yükselir. Bunlar geçici durumlar. Havalar düzeldiği zaman fiyatlar da geriye doğru çekilir. Geçen seneye göre fiyatlar iyi durumda. Kırmızı et ve tavuğa nazaran balığın şu anda kesinlikle tüketilmesi lazım. İnsan vücuduna birebir, doğal bir ürün. Fiyatlar herkese hitap ediyor” diye konuştu.

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