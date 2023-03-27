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First Citizens Bankası, Silikon Vadisi Bankası'nın mevduat ve kredilerini devralıyor

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflasıyla küresel piyasaları etkileyen Silikon Vadisi Bankası (SVB) grubunun tüm mevduat ve kredilerinin First Citizens Bankası tarafından devralınacağını bildirdi

Giriş: 27.03.2023 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
First Citizens Bankası, Silikon Vadisi Bankasının mevduat ve kredilerini devralıyor
AA

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Citizens Bankası, anlaşmayla Silikon Vadisi Bankası (SVB) grubunun tüm mevduat ve kredilerini devralmayı kabul ettiği açıkladı.

Anlaşmaya göre, First-Citizens Bankası, SVB'nin 56 milyar dolarlık mevduatlarını ve 72 milyar dolarlık kredilerini üstlenecek. Anlaşma, 16,5 milyar dolarlık iskontoyla 72 milyar dolarlık SVB'nin varlık alımını da içeriyor.

Yaklaşık 90 milyar dolarlık menkul kıymet ve diğer varlıklar ise FDIC'in tasfiye bölümünde kalacak.

FDIC açıklamasında, tüm mevduatların FDIC güvencesinde olmaya devam edeceği belirtilerek, "İhtiyatlı risk yönetimi yaklaşımı, müşterileri ve hissedarları tüm ekonomik konjonktür ve piyasa koşullarında korumaya devam edecektir" denildi.

109 MİLYAR DOLARLIK VARLIĞI BULUNUYOR

First Citizens'ın yaklaşık 109 milyar dolarlık varlığı ve 89,4 milyar dolar mevduatı bulunuyor.

ABD'nin en büyük 16.bankası olan SVB'ye 10 Mart'ta kayyum atanmış, bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.

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