Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından altın ve petrol fiyatları hızla yükselirken, dolar da diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

Brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilke kez 100 doları görürken, altının ons fiyatı ise Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 1.949 dolara kadar çıktı. Ons altın şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 1.941 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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