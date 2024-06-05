Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı harekete geçti, alarm seviyesi yükseltildi!
Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nın patlamasının ardından bölgedeki yüzlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda uçuş iptal edildi. Pazartesi gecesi yaşanan 6 dakikalık patlamanın ardından bölgedeki volkanik gaz ve küllerin 5 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi, alarm seviyesi artırıldı
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Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nın patlamasının ardından yaklaşık 800 kişi bölgeden tahliye edildi.
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Kanlaon Yanardağı'nda Pazartesi gecesi, 6 dakika boyunca patlayarak kül püskürtmüş ve patlamanın etkisiyle 5 bin metre yüksekliğinde duman oluşmuştu.
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Bölgede volkanik gaz ve küllerin 5 kilometreye kadar ulaşmasının ardından alarm seviyesi arttırıldı.
Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, Negros Adaları'nda yer alan Kanlaon Yanardağı'nda yaşanan volkanik hareketlilikler nedeniyle alarm seviyesinin ikinci seviyeye çıkartıldığı duyuruldu.
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Yanardağ patlamasının ardından bölgede çok sayıda uçuş iptal edildi.
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Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.
*Haberin görselleri AP ve İHA tarafından servis edilmiştir.