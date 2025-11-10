Habertürk
        Filipinler'de "Süper Tayfun" alarmı: 1 milyon kişi tahliye edildi! | Dış Haberler

        Filipinler'de "Süper Tayfun" alarmı: 1 milyon kişi tahliye edildi!

        Filipinler'e yaklaşan Fung-wong Süper Tayfunu'nun yol açtığı sel nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybederken, tahliye edilen kişi sayısı 1 milyona ulaştı. Yetkililer, tayfunun 30 milyon kişiyi etkilemesinin beklendiğini söyledi

        Giriş: 10.11.2025 - 09:51 Güncelleme: 10.11.2025 - 09:51
          Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi.

          Tayfundan 3 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiği kaydedilen açıklamada, 74 binden fazla binanın hasar aldığı ifade edildi.

          Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin gemilerin denize açılmasını yasaklaması nedeniyle 6 bin 600 yolcu ve kargo çalışanı limanlarda mahsur kaldı.

          30 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

          Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr, Fung-wong Süper Tayfunu’nun yoğun nüfuslu başkent Manila bölgesi dahil olmak üzere ülkenin geniş kesimleri için risk oluşturduğunu açıkladı.

          Filipinler Sivil Savunma Ofisi ise Fung-wong Süper Tayfunu’nun 30 milyon kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

