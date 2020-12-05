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Tofaş çatısı altında hizmet veren Fer-Mas Oto Ticaret A.Ş.’nin Kuruçeşme’de faaliyetlerini sürdürdüğü showroom yenilendi. Showroom, daha önce Ferrari ve Maserati markalarının faaliyetlerini aynı noktada sürdürürken, yenilenmeyle beraber sadece Ferrari markası özelinde hizmet vermeye başladı. Verilen bilgiye göre, Maserati markası ise yine Fer-Mas çatısı altında Kuruçeşme’de farklı bir showroomda faaliyetlerini sürdürecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Fer-Mas Oto Ticaret A.Ş. 2005 yılının Nisan ayında, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. iştiraki olarak kuruldu. Ağustos 2005’ten bu yana Kuruçeşme’deki showroomda Ferrari ve Maserati markalarımıza ait faaliyetlerini yürüten şirketimiz prestijli ve kolay ulaşılabilir lokasyonuyla da ayrıcalıklı bir noktada. Yenilenen Ferrari showroomu ile kullanıcı beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak, geleceğe dönük bir yenilenme yatırımı gerçekleştirdik. Ferrari ile 15 yılı aşkın süredir devam eden iş ortaklığımız ilerleyen dönemde de güçlenerek sürecek" dedi.

Fer-Mas Oto Ticaret A.Ş. Şirket Müdürü Özgür Süslü ise, "Ferrari sahiplerine tam anlamıyla premium deneyim yaşayacakları yepyeni bir showroom konsepti oluşturduk. Konseptin bütününde müşterilerimizin deneyimleyeceği her alanı yeniden kurguladık. İç mekan, hem teknolojik öğeler sayesinde geleceği yakalıyor, hem de Ferrari’nin marka mirasını yansıtarak markanın köklü geçmişine atıfta bulunuyor. Diğer bir yeniliğimiz de müşterilerimiz için oluşturduğumuz “Konfigürasyon Odası”. Müşterilerimiz satın almak istedikleri aracı 65 inçlik özel konfigürasyon ekranında kendileri tasarlayabilecek, renk, deri, kumaş, jant, direksiyon örneklerini canlı görerek siparişlerini oluşturabilecekler. Ferrari’nin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olarak dünyada bu yeni yapıyı hayata geçiren ilk ülkelerden biri olmaktan mutluyuz" açıklamasında bulundu.

Kapalı alanında 3 adet Ferrari sergileme imkanı bulunan ve 300 bin euroluk yatırımla yeni yapısına kavuşan showroomun, toplamda 700 metrekarelik alanda faaliyetlerini yürüteceği belirtildi.

'ROMA' YENİ SHOWROOMA GELDİ

Öte yandan, Ferrari’nin yeni V8 motorlu coupe modeli “Roma” da yenilenen showroomdaki yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre, Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle hayata geçen ve adını İtalya’nın başkentinden alan model, 1950’li ve1960’lı yılların Roma’sını karakterize ediyor.

Önde konumlanan turbo beslemeli V8 motorla satışa sunulan Roma’nın 7500 d/d’da 620 beygir güç üreten motoru, bu gücünü sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 km/s’ye 3.4 saniyede ulaşıyor.