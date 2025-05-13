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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe’de kanat performansı hayal kırıklığı yarattı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe’de kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Kanatlarımız bu sene arzuladığımız hızda değildi" sözleri dikkat çekmişti. Sezonun son haftalarına girilirken sarı-lacivertli takımda kanatların skora verdiği katkı da beklentilerin altında kaldı. İşte Fenerbahçe kanatlarının bu sezonki skor katkısı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 12:45 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:45
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        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
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        Fenerbahçe başkanı Ali Koç katıldığı bir televizyon programında, "Önümüzdeki sezon, temel olarak takımda değiştirmek istediğiniz konu ne?" sorusuna "Hız! Kanatlarımız bu sene arzuladığımız hızda değildi." ifadelerini kullanmıştı.

        Peki Fenerbahçe kanatları bu sezon nasıl katkı sağladı? HT Spor'dan Esra Köse derledi...

        Teknik direktör José Mourinho’nun kanat ve bek rotasyonunda sıkça değişiklik yapması dikkat çekerken, alınan skor katkısı beklentilerin altında kaldı.

        Fenerbahçe'de bu sezon sol kanatta 8 oyuncu denendi bu oyunculardan ise 8 gol, 10 asistlik katkı alındı. Mourinho bu sezon sol açıkta tam 8 farklı futbolcuya forma şansı verdi.

        SOL TARAF KATKISI 8 GOL, 10 ASİST

        Allan Saint-Maximin: 28 maç – 4 gol, 5 asist

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        Oğuz Aydın: 11 maç – 4 gol, 5 asist

        Dusan Tadic: 4 maç – 1 gol

        Cenk Tosun, İrfan Can, Kostic, Szymanski ve Mert Hakan ise şans bulduğu 6 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

        Orta sahanın solunda düşük katkı: 2 gol, 3 asist

        Sarı-Lacivertliler, sol iç bölgede forma giyen 5 farklı futbolcudan ise sadece 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı aldı.

        Kostic: 19 maç – 1 gol, 2 asist

        Oğuz Aydın: 2 maç – 1 gol, 1 asist

        Szymanski: 4 maç – 1 asist

        Levet ve Saint-Maximin bu bölgede oynadıkları maçlarda katkı sağlayamadı.

        SAĞ KANATTA SKOR KATKISI YÜKSEK: 14 GOL, 12 ASİST

        Fenerbahçe, sağ açıkta 6 farklı oyuncuyu kullanarak 14 gol ve 12 asistlik bir performans elde etti.

        Dusan Tadic: 24 maç – 9 gol, 10 asist

        Talisca: 7 maç – 3 gol

        İrfan Can Kahveci: 26 maç – 1 gol, 2 asist

        En-Nesyri: 1 maç – 1 gol

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        Diğer isimler Cenk Tosun ve Szymanski bu bölgede katkı veremedi.

        Orta sahanın sağında yine sınırlı katkı: 2 gol, 3 asist

        Bu bölgede oynayan 5 oyuncudan sadece 2 gol ve 3 asistlik skor üretimi sağlandı.

        Oğuz Aydın: 12 maç – 2 gol, 2 asist

        Mert Müldür: 6 maç – 1 asist

        Osayi-Samuel, İsmail Yüksek ve İrfan Can’dan skor katkısı alınamadı.

        BEKLERDE DE SKOR KATKISI SINIRLI

        Sol bekte 20 maçta sadece 1 gol ve 6 asist üretildi:

        Kostic: 11 maç – 1 gol, 6 asist

        Mert Müldür: 9 maç – katkı yok

        Sağ bekte 2 oyuncudan toplam 1 gol ve 4 asist geldi:

        Mert Müldür: 20 maç – 1 gol, 2 asist

        Osayi-Samuel: 23 maç – 2 asist

        Sezon boyunca Mourinho’nun sisteminde özellikle sol kanatta ciddi bir deneme süreci yaşandı. 8 farklı isim sol açıkta görev aldı ancak net bir istikrar sağlanamadı.

        Sağ kanatta ise Tadic’in bireysel performansı öne çıktı. Buna rağmen, Fenerbahçe’nin kanat ve bek oyuncularından aldığı toplam skor katkısı, kulüp yönetiminin ve teknik heyetin sezon sonu planlamasında değişime gideceğini gösteriyor.

        Başkan Ali Koç’un “hız eksikliği” vurgusu da bu istatistiklerle destekleniyor.

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