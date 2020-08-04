Futbolu bırakma yönünde bir karar veren ve kariyerine sportif direktör olarak devam etme kararı alan Emre Belözoğlu ile ilgili açıklama da bu süreçte yapılacak. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun yeni görev tanımını yapacağı açıklama taraftarına duyuracak.