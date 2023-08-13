Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i
Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da puan kaybettiği ilk hafta maçında seyircisi önünde mutlak galibiyet almak istiyor. Peki Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
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Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Rennes maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
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EKSİKLER
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz.
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Gaziantep'te savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.
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İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi.
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Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.
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İLK 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı.
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İsmail Kartal'ın ekibi son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti.
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GAZİANTEP 4 ŞUBAT'TAN SONRA İLK KEZ
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.
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İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ
Altay Bayındır
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Bright Osayi-Samuel
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Rodrigo Becao
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Alexander Djiku
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Ferdi Kadıoğlu
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İsmail Yüksek
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Miha Zajc
- 17
Sebastian Szymański
- 18
Ryan Kent
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Dusan Tadic
- 20
Edin Dzeko