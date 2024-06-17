Fenerbahçe Beko, Nate Sestina ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Nate Sestina ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Sestina'ya emekleri için teşekkür edildi
Giriş: 17.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:22
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Nate Sestina ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Nate Sestina'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ