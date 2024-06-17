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        Haberler Gündem Trafik Trafik son durum | Bayram göçü! Orada yoğunluk oluştu - Son dakika haberleri

        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!

        Kurban Bayramı tatili için ikinci gün yola çıkmayı tercih eden sürücüler nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Trafik hasarlı kazalar nedeniyle yer yer tamamen duruyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:36
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        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
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        İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki Kocaeli'nden geçiş sırasında, Ankara istikametinde Gültepe ve Bekirdere viyadükleri ile Korutepe tünelleri mevkiinde yoğun araç trafiği yaşanıyor.

        TRAFİK DURMA NOKTASINA GELİYOR

        AA'da yer alan habere göre Hatipköy mevkiinde ise zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

        BAZI KESİMLERDE AKSAMALAR VAR

        Meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle de bazı kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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        "HIZ YAPMAYIN KURALLARA UYUN"

        Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

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        #kocaeli
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