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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kurban bayramı trafik kazası bilançosu | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 2 gününde, cumartesi ve pazar günü maalesef 16 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 716 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 08:27 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:32
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        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 2'nci gününde, dün meydana gelen 726 trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 1295 kişinin yaralandığını açıkladı.

        İKİ GÜNDE 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle aralıksız sürdürüyor. Bayram tatilinin 2'nci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü 24 saatlik sürede 726 trafik kazası meydana geldi. 11 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1295 kişi yaralandı. 289 bin 700 araç denetlendi. 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde (cumartesi ve pazar) maalesef 16 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 716 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

        "LÜTFEN AŞIRI HIZ YAPMAYIN"

        Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

        Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun" dedi.

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        #bayram trafik kazası
        #Son dakika haberler
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