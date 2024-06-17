İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 2'nci gününde, dün meydana gelen 726 trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 1295 kişinin yaralandığını açıkladı.

İKİ GÜNDE 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle aralıksız sürdürüyor. Bayram tatilinin 2'nci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü 24 saatlik sürede 726 trafik kazası meydana geldi. 11 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1295 kişi yaralandı. 289 bin 700 araç denetlendi. 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde (cumartesi ve pazar) maalesef 16 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 716 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı.