Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

FED toplantısı ne zaman ve saat kaçta? 2022 FED Şubat ayı faiz kararı ne olur?

Küresel piyasalarda tüm gözler FED Şubat ayı faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz toplantısının ardından kararı tüm dünya ile paylaşacak. Yatırımcılar ise "FED faiz kararı ne olur?" sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki FED toplantısı ne zaman ve saat kaçta? İşte 2022 FED Şubat ayı faiz kararına dair tüm ayrıntılar...

14.02.2022 - 21:14 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Amerika Merkez Bankası FED'in Şubat ayı faiz kararının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Tüm dünyanın gözü FED'in vereceği faiz kararıyla birlikte dolardaki hareketlilikte olacak.

    FED Başkanı Powell, yeni yılın ikinci faiz kararını küresel piyasalara canlı yayında duyuracak. Peki FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte FED Şubat faiz kararına ilişkin ayrıntılar... 

  • FED ŞUBAT AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    FED Şubat ayı toplantısı 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak.

  • FED OCAK AYI FAİZ KARARI TAHMİNLERİ

    Fed'in bu yıl 5 faiz artırımına gitmesi beklentisini ortaya koyan Goldman Sachs, ocak ayı enflasyon rakamları sonrası bu beklentisini 7'ye çıkardı.

    ABD'de yıllık enflasyonun ocakta yüzde 7,5 ile 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasının ardından değerlendirme yapan Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yıl yapacağı 7 toplantının hepsinde faizi 25'er baz puan artıracağını tahmin etti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.