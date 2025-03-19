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        Haberler Ekonomi Para Fed faiz kararını açıkladı (Mart 2025 faiz kararı) - Para Haberleri

        Fed faiz kararını açıkladı

        Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece 2025'in ilk iki toplantısını da pas geçmiş oldu. Yayımlanan noktasal grafikte Fed yetkililerinin 2025 için toplamda 50 baz puanlık indirim öngördüğü görüldü. Fed'in 2025 için büyüme beklentisi yüzde 2.1'den yüzde 1.7'ye düşerken enflasyon beklentisi ise yüzde 2.5'ten yüzde 2.7'ye yükseldi. Fed'in fiyat istikrarı hedefine giderek yaklaştığını belirten Fed Başkanı Jerome Powell Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerinin bu süreci uzatabileceğini vurguladı. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 21:04 Güncelleme: 19.03.2025 - 22:11
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        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        Fed geçen ay da faizi 3 toplantı üst üste artırım kararı almasının ardından sabit bırakmıştı. Aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü.

        Kararla birlikte yayımlanan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık faiz indirimi öngörüldü. Bu da Fed yetkililerinin bu yıl 2 faiz indirimine daha gidileceğini tahmin ettiğini gösterdi.

        Noktasal grafik politika faizi için yüzde 3.75-4 aralığına işaret etti:

        BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

        Yayımlanan ekonomik projeksiyonlara göre Fed'in 2025 büyüme tahmini yüzde 2.1'den yüzde 1.7 seviyesine çekildi. Büyüme tahmini 2026 için yüzde 2'den 1.8'e, 2027 için ise yüzde 1.9'dan yüzde 1.8'e düştü.

        Manşet enflasyon beklentisi 2025 sonu için yüzde 2.5'ten yüzde 2.7'ye çıkarılırken, çekirdek enflasyon beklentisi yüzde 2.5'ten yüzde 2.8'e yükseldi.

        Enflasyon beklentisi 2026 için yüzde 2.1'den yüzde 2.2'ye çıkarken, 2027 beklentisi yüzde 2'de sabit bırakıldı.

        ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak şubatta yıllık bazda yüzde 2.8 olarak açıklandı.

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        "BELİRSİZLİK ARTTI"

        FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

        "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik arttı" ifadesine yer verilen açıklamada, FOMC'nin enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik risklere karşı dikkatli davrandığı vurgulandı.

        BİLANÇO KÜÇÜLTME HIZI YAVAŞLATILIYOR

        Ayrıca bilanço küçültme hızının yavaşlatılacağı belirtilen açıklamada, Komite'nin nisan ayından itibaren hazine tahvillerinin aylık itfa üst sınırını 25 milyar dolardan 5 milyar dolara düşüreceği ve menkul kıymet varlıklarının düşüş hızını yavaşlatacağı, kurum borcu ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerdeki aylık itfa sınırını 35 milyar dolar olarak koruyacağı bildirildi.

        POWELL'DAN 'TARİFE' DEĞERLENDİRMESİ

        Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell tüketici harcamalarında yavaşlama yaşandığını ancak bazı kısa vadeli enflasyon göstergelerinin yukarı hareket ettiğini ifade etti.

        Trump'ın uyguladığı ek gümrük tarifelerinin (Trump'ın adını kullanmadan), işletmeler ve tüketiciler tarafından, enflasyona katkıda bulunan unsurlar arasında görüldüğünü belirten Powell "Yeni yönetim 4 önemli alanda politika değişikliği uyguluyor: ticaret, göç, mali politika ve deregülasyon. Bu değişikliklerin net etkisi ekonomi ve para politikasının patikası için önemli olacak" ifadelerini kullandı.

        Fed'in fiyat istikrarı hedefine giderek yaklaştığını belirten Powell tarifelerin bu süreci uzatabileceğini vurgulayarak "Tarife enflasyonunun gelişiyle ilerlemede erteleme yaşanabilir" dedi.

        "RESESYON OLASILIĞI YÜKSEK DEĞİL"

        Powell 2026 ve 2027'de Fed'in enflasyonda düşüş beklediğini ancak şu an için bu tahminlerde yüksek seviyede belirsizlik olduğunu sözlerine ekledi.

        Powell bunun yanında son dönemde resesyon olasılığının arttığını ancak yine de bu olasılığı yüksek görmediğini belirtti.

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