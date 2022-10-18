Fed faiz kararı ne zaman? Ekim 2022 Fed toplantısı bu ay var mı, toplantı tarihleri hangi gün, faiz kararı beklentisi nedir?

Gözler Fed faiz kararı açıklamasında!

Fed faiz kararı toplantısı tarihleri merak ediliyor. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in açıklayacağı Fed faiz kararına kilitlenmiş durumda. Mart ayından bu yana her toplantıda faiz artımına giden Fed'in faiz kararı beklentisi araştırılıyor. İşte Fed toplantısı tarihleri ile faiz kararı açıklaması hakkında detaylar...

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