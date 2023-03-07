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Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

Fed Başkanı Jerome Powell son ekonomik veriler ışığında Fed'in enflasyonu dizginlemek için beklenenden daha hızlı ve büyük oranda faiz artırımlarına gitmesinin gerekebileceğini belirtti. Açıklamaların ardından Euro/dolar'da yüzde 1'i aşan bir düşüş yaşandı

Giriş: 07.03.2023 - 21:45 | Güncelleme: ABONE OL
Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
HABERTURK.COM

Fed Başkanı Jerome Powell Senato Bankacılık Komitesi'nde sunum gerçekleştirdi. Powell konuşmasında Fed'in son veriler ışığında faizi muhtemelen beklenenden daha fazla artırması gerekeceğini belirtti.

Powell gelen verilerin enflasyonu kontrol altına almak için daha sert önlemler almayı gerektirdiğini göstermesi durumunda 'daha büyük adımlar atmaya' hazır olduklarını ifade etti.

Powell "Son ekonomik veriler beklenenden güçlü geldi. Bu nihai faiz oranlarının önceden öngörülenden daha yüksek olabileceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

25 BAZ PUANIN ÜZERİNDE ARTIRIM GELEBİLİR

Beklentinin üzerinde bir ekonomik görünümün sıcak havalar ve mevsimsel etkilerden kaynaklanabileceğini belirten Powell "Ancak veriler Fed'in enflasyonu düşürmek için daha fazla adım atması gerektiğine de işaret edebilir" dedi. Powell bu adımlardan birisinin yetkililerin daha önceden belirttiği 25 baz puanlık artırımlardan daha yüksek orandaki artırımlara dönülmesi olabileceğini sözlerine ekledi.

Fed'in mevcut politika faizi yüzde 4.50-4.75 aralığında bulunuyor. Fed yetkilileri aralık ayında faiz oranının zirve noktasını yüzde 5.1 olarak görüyordu.

Powell bunun yanında Senato'daki konuşmasında Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ABD işgücü piyasasına büyük bir darbe vurmadan ulaşılabileceğini belirtti.

DOLAR ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ

Powell'ın beklenenden 'şahin' bu açıklamasından önce doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 104.6 seviyesinde bulunuyordu. Açıklamaların ardından ise 105.6 seviyesine yükseldi. Euro/dolar ise yüzde 1 civarında bir düşüşle 1.05'e çekildi.

Yurtiçinde ise dolar/TL'de önemli bir hareket yaşanmadı. Dolar 18.92 lira civarındaki seyrini sürdürdü. Euro/TL ise parite etkisiyle 20.14'ten 19.98'e geriledi.

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