İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; Oyuncu Tolga Çevik, müzisyen Zeynep Bakşi Karatağ, Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Erenkul ve şef Maksut Aşkar oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!