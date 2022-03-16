İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; senarist-yönetmen Gani Müjde, müzisyen Murat Evgin, yazar-seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, bale sanatçısı İlke Kodal ve şef Müge Ergül Karaca oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!