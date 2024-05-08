Facebook hesap silme: Facebook hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?
Sosyal medyanın dev ismi Facebook, kullanıcılarına hesaplarını silme ve kalıcı olarak kapatma seçenekleri sunuyor. Ancak, bu işlemi gerçekleştirmek isteyenler için adımlar bazen kafa karıştırıcı olabilir. Sizin için hazırladığımız bu yazımızda Facebook Hesabı Silme Ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır? sorularının cevaplarını paylaşacağız.
- 1
Facebook hesabınızı silme veya kalıcı olarak kapatma süreci karmaşık görünebilir, ancak aslında oldukça basittir. İşte Facebook hesabını silmek ve Facebook hesabını kapatma işlemini gerçekleştirmek isteyenler için izlenmesi gereken adımlar:
Facebook Hesabı Kalıcı Olarak Silme
- 2
Facebook'u Silince Messenger da Silinir Mi?
Hayır, Facebook hesabınızı sildiğinizde Messenger uygulamanız otomatik olarak silinmez. Messenger, Facebook hesabınıza bağlı olsa da aslında ayrı bir uygulamadır. İşte detaylar:
Facebook hesabınızı sildiğinizde Facebook profiliniz, gönderileriniz, fotoğraflarınız ve diğer verileriniz silinir. Aynı şekilde, Facebook arkadaşlarınızla olan bağlantınız kesilir ve Facebook Messenger'a artık Facebook hesabınız üzerinden giriş yapamazsınız. Ancak, Messenger uygulaması telefonunuzda veya diğer cihazlarınızda hala kurulu kalır.
Messenger uygulamasını silmek isterseniz, bunu cihazınızın ayarlarından manuel olarak yapabilirsiniz. Messenger uygulamasını silerseniz, sohbet geçmişiniz ve verileriniz silinir. Eğer Messenger'ı Facebook hesabınızdan bağımsız olarak kullanmak istiyorsanız, Messenger uygulamasını telefonunuza indirebilir ve telefon numaranızla veya e-posta adresinizle yeni bir Messenger hesabı oluşturabilirsiniz. Bu hesap, Facebook hesabınızla bağlantılı olmayacaktır.
- 3
Cep Telefonundan Facebook Hesabı Nasıl Kapatılır?
-
- 4
Facebook Hesabı 14 Gün Beklemeden Silme Nasıl Yapılır?
Facebook hesabını 14 gün beklemeden silmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Facebook Hesabınızı Silmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler