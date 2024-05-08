Facebook hesap silme: Facebook hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Facebook'u Silince Messenger da Silinir Mi?

Hayır, Facebook hesabınızı sildiğinizde Messenger uygulamanız otomatik olarak silinmez. Messenger, Facebook hesabınıza bağlı olsa da aslında ayrı bir uygulamadır. İşte detaylar:

Facebook hesabınızı sildiğinizde Facebook profiliniz, gönderileriniz, fotoğraflarınız ve diğer verileriniz silinir. Aynı şekilde, Facebook arkadaşlarınızla olan bağlantınız kesilir ve Facebook Messenger'a artık Facebook hesabınız üzerinden giriş yapamazsınız. Ancak, Messenger uygulaması telefonunuzda veya diğer cihazlarınızda hala kurulu kalır.

Messenger uygulamasını silmek isterseniz, bunu cihazınızın ayarlarından manuel olarak yapabilirsiniz. Messenger uygulamasını silerseniz, sohbet geçmişiniz ve verileriniz silinir. Eğer Messenger'ı Facebook hesabınızdan bağımsız olarak kullanmak istiyorsanız, Messenger uygulamasını telefonunuza indirebilir ve telefon numaranızla veya e-posta adresinizle yeni bir Messenger hesabı oluşturabilirsiniz. Bu hesap, Facebook hesabınızla bağlantılı olmayacaktır.