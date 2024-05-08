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        Haberler Ekonomi Teknoloji Facebook hesap silme: Facebook hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır? - Teknoloji Haberleri

        Facebook hesap silme: Facebook hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

        Sosyal medyanın dev ismi Facebook, kullanıcılarına hesaplarını silme ve kalıcı olarak kapatma seçenekleri sunuyor. Ancak, bu işlemi gerçekleştirmek isteyenler için adımlar bazen kafa karıştırıcı olabilir. Sizin için hazırladığımız bu yazımızda Facebook Hesabı Silme Ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır? sorularının cevaplarını paylaşacağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:33
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        • 1

          Facebook hesabınızı silme veya kalıcı olarak kapatma süreci karmaşık görünebilir, ancak aslında oldukça basittir. İşte Facebook hesabını silmek ve Facebook hesabını kapatma işlemini gerçekleştirmek isteyenler için izlenmesi gereken adımlar:

          Facebook Hesabı Kalıcı Olarak Silme

          • İlk adım olarak, hesabınızı kalıcı olarak silmek için Facebook hesabınıza giriş yapın.
          • Sağ üst köşede bulunan menüden "Ayarlar" sekmesine tıklayın. Bu, hesabınızın genel ayarlarını düzenleyebileceğiniz bölüme erişmenizi sağlar.
          • "Ayarlar" sekmesini tıkladıktan sonra, açılan menüden "Hesap Ayarları"nı seçin. Bu, hesabınızın özelleştirilmiş ayarlarını yönetebileceğiniz bir bölümdür.
          • "Hesap Ayarları" bölümünde, sayfanın alt kısmına doğru kaydırarak "Hesabı Sil" veya benzer bir seçeneği bulun. Bu seçenek, hesabınızı kalıcı olarak silmenize olanak tanır.
          • "Hesabı Sil" seçeneğini tıkladığınızda, hesabınızı kalıcı olarak silme sürecini başlatmak için bir sayfaya yönlendirileceksiniz.
          • Facebook size hesabınızı kalıcı olarak silme işleminin geri alınamaz olduğunu hatırlatacaktır. Eğer bu kararı onaylıyorsanız, devam etmek için ilgili butona tıklayın.
          • Kararınızı onayladıktan sonra, "Hesabımı Sil" butonuna tıklayarak hesabınızı kalıcı olarak silme işlemini tamamlayabilirsiniz.
        • 2

          Facebook'u Silince Messenger da Silinir Mi?

          Hayır, Facebook hesabınızı sildiğinizde Messenger uygulamanız otomatik olarak silinmez. Messenger, Facebook hesabınıza bağlı olsa da aslında ayrı bir uygulamadır. İşte detaylar:

          Facebook hesabınızı sildiğinizde Facebook profiliniz, gönderileriniz, fotoğraflarınız ve diğer verileriniz silinir. Aynı şekilde, Facebook arkadaşlarınızla olan bağlantınız kesilir ve Facebook Messenger'a artık Facebook hesabınız üzerinden giriş yapamazsınız. Ancak, Messenger uygulaması telefonunuzda veya diğer cihazlarınızda hala kurulu kalır.

          Messenger uygulamasını silmek isterseniz, bunu cihazınızın ayarlarından manuel olarak yapabilirsiniz. Messenger uygulamasını silerseniz, sohbet geçmişiniz ve verileriniz silinir. Eğer Messenger'ı Facebook hesabınızdan bağımsız olarak kullanmak istiyorsanız, Messenger uygulamasını telefonunuza indirebilir ve telefon numaranızla veya e-posta adresinizle yeni bir Messenger hesabı oluşturabilirsiniz. Bu hesap, Facebook hesabınızla bağlantılı olmayacaktır.

        • 3

          Cep Telefonundan Facebook Hesabı Nasıl Kapatılır?

          • Telefonunuzda Facebook uygulamasını açın.
          • Sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayın.
          • Aşağı kaydırın ve "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine tıklayın.
          • "Ayarlar"a tıklayın.
          • "Hesap Yönetimi"ne tıklayın.
          • "Hesabı Sil"e tıklayın.
          • Hesabınızı neden silmek istediğinizi seçin (isteğe bağlı).
          • Hesabınızı silmek istediğinizi doğrulamak için şifrenizi girin.
          • Hesabınız 7 gün boyunca geçici olarak kapatılır. Bu süre içinde hesabınıza giriş yaparsanız, kapatma işlemi iptal edilir. 7 gün boyunca hesabınıza giriş yapmazsanız, hesabınız kalıcı olarak silinir.
        • 4

          Facebook Hesabı 14 Gün Beklemeden Silme Nasıl Yapılır?

          Facebook hesabını 14 gün beklemeden silmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

          • İlk adım olarak, Facebook hesabınıza giriş yapın. Hesap silme bağlantısına gidin.
          • Bağlantıya tıkladığınızda, hesabınızı kalıcı olarak silmek isteyip istemediğinize dair bir onay sayfası göreceksiniz. Eğer kararınızı değiştirmeden devam etmek istiyorsanız, "Hesabımı Sil" butonuna tıklayın.
          • Facebook, güvenlik amacıyla kimlik doğrulama süreci için sizden şifrenizi girmenizi isteyebilir.
          • İşlemi tamamladığınızda, hesabınız 14 günlük bekleme süresi olmadan hemen kalıcı olarak silinir.

          Facebook Hesabınızı Silmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

          • Hesabınızı sildiğinizde, tüm fotoğraflarınız, videolarınız, gönderileriniz, yorumlarınız ve diğer kullanıcılarla olan etkileşimleriniz kalıcı olarak silinir. Bu verileri geri alamazsınız.
          • Hesabınızı silmeden önce tüm verilerinizin yedeğini almanız önemlidir. Bunu Facebook'un sağladığı "Verilerinizi İndir" aracılığıyla yapabilirsiniz.
          • Facebook hesabınızı diğer servislerde (örneğin oyunlar, alışveriş siteleri) giriş yapmak için kullandıysanız, bu hesapları da manuel olarak kaldırmanız gerekir.
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