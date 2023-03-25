F9 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F9 Tuşu Hangisi?

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Bilgisayarlarda işletim sistemine birtakım temel komutları göndermek ile yetkilendirilmiş tuşlara fonksiyon tuşları adı verilmektedir. Bu, fonksiyon tuşlarından biri olan F9 tuşu nerede? Klavyede F9 tuşu hangisi? F9 tuşuna dair tüm merak edilen bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

F9 Tuşu Nedir?

Bilgisayar üzerinde bazı kolay komutların gerçekleşmesini sağlayan fonksiyon tuşlarından biri olan F9 tuşunun, kullanıcılar tarafından en çok bilinen özelliği Microsoft Outlook üzerinde e-posta gönderip alması olarak bilinse de F9, bunun dışında birtakım özel görevleri de yerine getirebilmektedir. Yazımızın ilerleyen kısımlarında göreceğiniz F9 Tuşu Ne İşe Yarar başlığı altında bu özellikleri inceleyebilirsiniz.

Klavyede F9 Tuşu Hangisi?

Klavyelerimizin en üst kısmında bulunan ve özellikle dizüstü bilgisayarlarda diğer tuşlara kıyasla daha küçük boyutlara sahip olan tuşlara, fonksiyon tuşları adı verilmektedir. Klavyelerin sol üst köşesinde yer alan ve ESC tuşunun hemen yanından başlayan bu tuşlar, F1’den başlayıp F12’ye kadar ulaşmaktadır. F9 tuşu da bu grubun içerisinde, F8 ile F10 tuşları arasında yer almaktadır.

F9 Tuşu Ne İşe Yarar?

Yazımızın başında F9 tuşunun, Outlook üzerinde e-posta alıp göndermenin yanı sıra farklı özelliklerle yetkilendirildiğinden bahsetmiştik. Aşağıda vermiş olduğumuz liste üzerinden bu fonksiyon tuşunun tüm özelliklerine ulaşabilirsiniz:

Microsoft Office programlarından bir tanesi olan Word üzerinde hazırlanmış bir belgenin yenilenmesini sağlar.

Microsoft Outlook programında e-posta gönderir ve alır.

Yine Word üzerinde çalışırken, Ctrl tuşu ile birlikte kullanıldığında (Ctrl+F9) belgeye boş alanlar ekler.

Önemli fonksiyon tuşlarından bir tanesi olan F9 tuşunun hangi yetkilerle donatıldığını gördükten sonra, diğer fonksiyon tuşlarından da kısaca bahsetmek gerekmektedir. F1’den başlayarak F12’ye kadar giden fonksiyon tuşlarının öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

F1 Tuşu: Neredeyse Windows üzerinde çalışan tüm programlarda yardım menüsünü açar. Ayrıca bazı bilgisayar marka ve modellerinde BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılır.

F2 Tuşu: Windows üzerinde yer alan bir dosya, belge ya da dokümanın isminin değiştirmesini sağlamaktadır. Tıpkı F1 tuşu gibi bazı bilgisayarda, BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılmaktadır.

F3 Tuşu: Ara ve bul özelliği açar. Word üzerinde ise Shift+F3 kombinasyonu kullanıldığında seçilen yazıyı küçük ya da büyük harf yapar.

F4 Tuşu: İnternet Explorer üzerinde adres çubuğunu açar. Bunun yanı sıra Alt+F4 kombinasyonu, Windows üzerine çalışmakta olan programı ya da pencereyi kapatır.

F5 Tuşu: İnternet tarayıcılarında açık olan sayfayı yeniden yükler. Bir Office programı olan PowerPoint’te slayt gösterisini başlatır.

F6 Tuşu: İnternet tarayıcılarının tümünde, imleci adres çubuğuna taşımaya yarar. Ayrıca, Ctrl ve Shift tuşlarıyla birlikte kullanıldığı takdirde açık halde bulunan diğer Word belgesini açar.

F7 Tuşu: Office programlarında, doküman içindeki yazıları imla ve gramer açısından kontrol eder.

F8 Tuşu: Windows’un açılış menüsünü açmak için kullanılır. Windows güvenli modda açılmak istendiğinde F8 kısayolu ile bu durum gerçekleştirilir.

F10 Tuşu: Menü çubuğunu açmak için kullanılır. Word üzerinde açıl olan bir pencereyi büyütmek için Ctrl+F10 tuş kombinasyonu kullanılmaktadır.

F11 Tuşu: İnternet tarayıcıları üzerinde tüm ekranı tam ekran moduna çevirir.

F12 Tuşu: Microsoft Word belgesi üzerinde, farklı kaydet öğesinin seçilmesini sağlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk