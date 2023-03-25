F8 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F8 Tuşu Hangisi?

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Fonksiyon tuşları hem kendi başlarına hem de diğer tuşlarla olan kombinasyonları ile bir işlev gördükleri için iki işlevli tuşlar arasında yer almaktadır. Peki, F8 tuşu nerede? Klavyede F8 tuşu hangisi? İşte, tüm detaylar…

F8 Tuşu Nedir?

F8 tuşu; bilgisayarlarda yer alan programların belirli eylemleri gerçekleştirmesi için kullanılan fonksiyon tuşlarından bir tanesidir. Kullanıcılar tarafından en çok bilinen özelliği, etkin penceredeki e-postayı göndermek olsa da bu tuşun, bunun yanı sıra bir dizi farklı görev ve özelliği de bulunmaktadır. F8 tuşunun görev ve özelliklerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Klavyede F8 Tuşu Hangisi?

F8 tuşunun klavye üzerindeki konumuna geçmeden önce, bu tuşun da bir parçası olduğu fonksiyon tuşlarının bilgisayarlar üzerindeki yerini belirtmek gerekmektedir. Fonksiyon tuşları klavyelerin en üst kısmında konumlanmış olan tuşlardır. Peki, F8 tuşu nerede? Fonksiyon tuşlarından bir tanesi olan F8 tuşu F7 ile F9 tuşları arasında yer almaktadır.

F8 Tuşu Ne İşe Yarar?

F1’den başlayarak F12’ye kadar uzanan fonksiyon tuşlarından bir tanesi olan F8 tuşunun birçok farklı görev ve özelliği olduğundan bahsetmiştik. Şimdi gelin, bu tuşa atanan tüm yetkileri birlikte inceleyelim:

Windows işletim sistemine sahip olan bir bilgisayarda, Boot işlemi sırasında seçim ekranına ulaşmak için kullanılır. Bu ekrana ulaştıktan sonra bilgisayarı güvenli modda açmak, ya da bilgisayarı en son ayarlarına geri yükleme işlemi F8 tuşu vasıtasıyla yapılır.

Microsoft Office uygulamalarında Alt tuşu ile birlikte kullanılan F8 tuşu (Alt+F8) düzenlenen belgenin bulunduğu bir diyalog penceresi açar.

F8 tuşuna atanan tüm yetki ve görevlerin açıklandığı bu noktada F1’den F12’ye kadar uzanan tüm fonksiyon tuşlarından kısaca bahsetmek gerekmektedir. İşte, tüm fonksiyon tuşlarının öne çıkan özellikleri:

F1 Tuşu: Neredeyse Windows üzerinde çalışan tüm programlarda yardım menüsünü açar. Ayrıca bazı bilgisayar marka ve modellerinde BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılır.

F2 Tuşu: Windows üzerinde yer alan bir dosya, belge ya da dokümanın isminin değiştirmesini sağlamaktadır. Tıpkı F1 tuşu gibi bazı bilgisayarda, BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılmaktadır.

F3 Tuşu: Ara ve bul özelliği açar. Word üzerinde ise Shift+F3 kombinasyonu kullanıldığında seçilen yazıyı küçük ya da büyük harf yapar.

F4 Tuşu: İnternet Explorer üzerinde adres çubuğunu açar. Bunun yanı sıra Alt+F4 kombinasyonu, Windows üzerine çalışmakta olan programı ya da pencereyi kapatır.

F5 Tuşu: İnternet tarayıcılarında (Chrome, Mozilla, Explorer) açık olan sayfayı yeniden yükler. Bir Office programı olan PowerPoint’te slayt gösterisini başlatır.

F6 Tuşu: İnternet tarayıcılarının tümünde, imleci adres çubuğuna taşımaya yarar. Ayrıca, Ctrl ve Shift tuşlarıyla birlikte kullanıldığı takdirde açık halde bulunan diğer Word belgesini açar.

F7 Tuşu: Office programlarında, doküman içindeki yazıları imla ve gramer açısından kontrol eder.

F9 Tuşu: Microsoft Word üzerindeki belgeyi yeniler. Microsoft Outlook üzerinde ise e-posta gönderir ve alır.

F10 Tuşu: Menü çubuğunu açmak için kullanılır. Word üzerinde açıl olan bir pencereyi büyütmek için Ctrl+F10 tuş kombinasyonu kullanılmaktadır.

F11 Tuşu: İnternet tarayıcıları üzerinde tüm ekranı tam ekran moduna çevirir.

F12 Tuşu: Microsoft Word belgesi üzerinde, farklı kaydet öğesinin seçilmesini sağlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk