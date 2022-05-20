Ezgi Mola: Ödüm koptu!

Son olarak Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de rol alan Ezgi Mola, bazı sosyal medya kullanıcılarının adı ve soyadıyla ilgili isim türeten takipçilere esprili bir yanıt verdi. Birçok kullanıcı Ezgi Mola'nın ismini güldüren bir akıma dönüştürdü. Ünlü oyuncu da bu paylaşımları Twitter hesabından paylaştı.

Kullancılar, "Ezgi Mola'nın star wars fanatiği kuzeni Ezgi Yoda.", "Ezgi Mola'nın kaderine razı olan kuzeni Yazgı Mola.", "Ezgi Mola'nın hisleri çok kuvvetli olan kuzeni Sezgi Mola." gibi paylaşımlarda bulundu.

Twitter'da trend topic olan Ezgi Mola şaşırdığını ifade ederek, "Ezgi Mola’nın kutuplardaki kankası Eskimo La! Of gündem yapmayın beni ya, ödüm koptu ne oluyor diye. Baktım gündeme ne oldu diye, yazılanlar bunlar. Elimden geleni yapmaya çalıştım ben de." mesajını yayınladı.