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Ezgi Mola'dan 'kiracı' açıklaması: Birbirimize destek olmalıyız! - Magazin Haberi

Ezgi Mola: Olması gerektiğine inandığım şeyi yaptım

Pandemi döneminde kiracılarının zor duruma düşmemesi için bir süre onlardan kira almayan Ezgi Mola, daha sonra yine örnek bir davranış sergileyerek zam döneminde de çok küçük bir artış yapmıştı. Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Olması gerektiğine inandığım şeyi yaptım. Böyle dönemlerde birbirimize destek olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı

13.05.2022 - 11:26 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ezgi Mola, önceki gün Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu, çok yorgun olduğunu ve her an uyuyabileceğini söyledi.

  • Mola, "Çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Dizi 10 gün sonra final yapacak, filmimiz 'Erşan Kuneri' de vizyona giriyor." dedi.

  • PANDEMİDE KİRA ALMAMIŞTI

    Ayrıca pandemi döneminde kiracılarının zor duruma düşmemesi için bir süre onlardan kira almayan 39 yaşındaki oyuncu, daha sonra yine örnek bir davranışta bulunarak zam döneminde de çok küçük bir zam yapmıştı. 

  • "BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAMIZ GEREKİYOR"

    Mola, basın mensuplarının konuyla ilgili soruları karşısında "Olması gerektiğine inandığım şeyi yaptım. Böyle dönemlerde birbirimize destek olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

  • "YAŞITLARIMDAN DAHA BİLİNÇLİYİM"

    Öte yandan yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlilik yolunda ilerleyen Ezgi Mola, daha önce bilinmeyenlerini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, 15 yaşından beri çalıştığı için çoğu yaşıtlarından daha bilinçli ve sorumluluk sahibi bir insan olduğunu ifade etmişti. 

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