"TİTİZLİĞİMLE YILLARDIR DALGA GEÇİLİR"

Rol aldığı dizide temizlik takıntısı olan bir karaktere hayat veren oyuncu, rolüyle arasındaki benzerlikleri de anlatmıştı.

"Titizliğimle yıllardır dalga geçilir." diyen Ezgi Mola, "Bundan 10 yıl kadar önce takıntılı olmanın da sınırından dönmüş olabilirim. Çok şükür ki döndüm, çünkü çok yorucu bir şey. Safiye'nin tatlı dile çok aç olduğunu, o çok sert yüzünü bir 'Seni çok seviyorum' cümlesiyle hemen yumuşatabildiğini biliyorum. Ben de öyleyimdir." şeklinde konuşmuştu.