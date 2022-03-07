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Ezgi Mola 25 yıl öncesine döndü!

Saçlarını kestirerek stilini değiştiren ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya kullanıcıları tarafından 25 yıl önceki haline benzetildi

07.03.2022 - 09:22 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • "Kocan Kadar Konuş", "Maide'nin Altın Günü", "Celal ile Ceren" gibi birçok projede yer alan ve son olarak "Masumlar Apartmanı" adlı dizide "Safiye" karakterine hayat veren Ezgi Mola, imajını değiştirdi.

  • "ŞAKACIKTAN YAPTIM SANDIYSANIZ ÜZÜLÜRÜM"

    Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, yeni stilini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem..." şeklinde seslendi.

  • 25 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ

    Kullanıcılar, Ezgi Mola'nın yeni imajını 25 yıl önceki haline benzetti. Ünlü oyuncu da o fotoğrafını yeniden Instagram'dan paylaştı.

    "YIL 1997..."

    Mola, 2018 yılında bu eski karesini, "1997... Göz rengini fotoğrafta değiştirmenin mecburi olduğu yıllardı... Asiliğin sınırı kazıtılan saçla ölçülürdü ve kaşlar alınmaz, ütülürdü... Ütmüştüm..." notuyla yayınlamıştı.

  • "YAŞITLARIMDAN DAHA BİLİNÇLİYİM"

    Öte yandan daha önce samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim, 15 yaşından beri çalıştığı için çoğu yaşıtlarından daha bilinçli ve sorumluluk sahibi bir insan olduğunu ifade etmişti.

  • Hakkında bilinmeyenleri anlatan Ezgi Mola, konuyla ilgili, "15 yaşımdan beri çalışıp, hem kendime hem aileme bakıyorum. Küçük yaşta mecburiyetten aldığım sorumluluklarım beni çoğu yaşıtımdan daha bilinçli ve olgun bir insan yaptı. Herhalde, 'Kendini beğenmiş' demesinler ve şımarık görünmeyeyim gibi, 'Etraf ne der?' baskısı koydum kendime ama hiç gerek yok böyle otosansürlere." demişti.

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