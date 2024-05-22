Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim Ezgi Güneştekin'den ilk sergi: 'How U Feel?'

        Ezgi Güneştekin'den ilk sergi: 'How U Feel?'

        Ezgi Güneştekin'in, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği 'How U Feel?' isimli ilk kişisel sergisi 23 Mayıs–30 Haziran tarihleri arasında DG Art Project ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 00:18 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ezgi Güneştekin'den yeni sergi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eserlerinde renkleri, metinleri, imgeleri kullanan ve işlerinde asi bir direnişi, kültürel normlara başkaldırıyı ve bireysel özgürlüğü amaç edinen Ezgi Güneştekin’in ilk kişisel sergisi 'How U Feel?” sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Ekspresyonist sanatçının eserleri, varoluşun karmaşıklığını ve insanın iç çatışmalarını vurgulayarak insanları düşünmeye ve hissetmeye çağırıyor. “Nasıl hissediyorsun?” sorusuyla eserlerinde izleyicinin iç dünyasına dokunmayı amaçlayan Güneştekin, canlı ve dinamik renkleriyle izleyicinin duygusal boşluğunu dolduruyor. Yenilikçi ve cesur tavrıyla dikkat çeken Ezgi Güneştekin, kendini asla bir tuvalin sınırları içine hapsetmiyor. Eserlerinde sıradanın ötesine geçen, duyguların derinliklerine inen ve ruhun barındırdığı karmaşık duyguları ifade eden sanatçı, zamanın her anında yeni bir şey söylemeyip kendi özgün dilini inşa ediyor.

        Ezgi Güneştekin'in tuvalleri; durmanızı, vakit geçirmenizi, yaklaşmanızı, sıradan bakma alışkanlıklarınızdan kurtulmanızı, malzemeye, ölçeğe, mekâna, yüzeye eşi benzeri görülmemiş bir şekilde dikkat etmenizi gerektiriyor. İzleyicisini daha derin düşünmeye teşvik eden sanatçının 'How U Feel?' isimli sergisi, 24 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında DG Art Projects’te sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ezgi Güneştekin
        #DG Art Project
        #sergi
        #resim
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İranlı yetkili helikopter kazasını anlattı
        İranlı yetkili helikopter kazasını anlattı
        Eğirdir Gölü'nden el bombaları çıktı
        Eğirdir Gölü'nden el bombaları çıktı
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Makas attı hayatına mal oldu
        Makas attı hayatına mal oldu
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de
        Afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Benitez iddiası!
        Benitez iddiası!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Habertürk Anasayfa