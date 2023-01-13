Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT'de yeni açıklama: "EYT ile ilgili çalışmaları bitireceğiz ama tarih istemeyin"

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Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi açıklamasında gelen sorular üzerine EYT değerlendirmesinde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çalışmaların sürdüğünü ancak kesin bir tarih veremeyeceklerini belirtti.

"MUHALEFET ÇALIŞMALARI TIKIYOR"

Mustafa Elitaş, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili taslak metnin de henüz Meclis´e ulaşmadığını belirterek, "EYT bize geldiği tarihten itibaren kanun teklifinin verileceğini düşünemezsiniz. Geldikten sonra bir 10 günlük süre gerekiyor. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Bizden tarih istemeyin. Muhalefet çalışmaları tıkıyor. Çalışmaları engelliyorlar. Bu engellemeleri de dikkate alarak bir süre sözü veremiyoruz. Kanun hazırlama aşaması var" diye konuştu.

YAŞ SINIRI YOK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, ocak ayı içerisinde yasalaştırılması planlanıyordu.

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

BAŞVURU E-DEVLETTEN

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak.

Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

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