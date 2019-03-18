EYT'den gelen gelişmeler vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Prim süresi dolmuş fakat yaşı beklemek zorunda kalan Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar Maltepe mitinginde mağduriyetlerini dile getirdi. Mitinge sendikalar da destek verdi.

HÜKÜMET EYT'YE SICAK BAKMIYOR!

Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklaması, "Gündemimizde EYT ile ilgili bir şey yok" diyerek son noktayı koymuştu.

EYT'LİLERDEN ÇAĞRI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak seçime kadar mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini belirterek şunları söyledi: “Biz Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak Eylül ayından itibaren yaklaşık 25 tane toplantı yaptık. Bu toplantıları Kültür Merkezleri’nde gerçekleştirdik. Bugün Maltepe Miting Alanı’nda milyonlar olup hakkımızı aramak için toplandık. Biriz, hepimiz buradayız. Bu birlikteliğin sonucunda da davamızın peşinde olduğumuzu göstermek için bugün tüm Türkiye olarak buradayız. Haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre çok farklı farklı sonuçlar çıkartılabiliyor. Bizler yetkili ağızlardan bir cevap almadığımız sürece hiçbir açıklamaya rivayet etmeyeceğiz. Önümüz seçim arefesi ve seçime kadar bu mağduriyete son verilmesini talep edeceğiz. Bunun umudunu taşıyoruz”

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE İSTİYOR?

Son zamanlarda aktif bir şekilde kampanyalar yürüten ve bunu sosyal medyaya da yansıtan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyor.