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EYT'de maaşlar ne zaman yatacak? Son dakika: AK Parti'den açıklam geldi! İşte EYT'de maaşların yatacağı ay

EYT'lilerin merak ettiği ilk maaş ödeme tarihiyle ilgili AK Parti'den açıklama

EYT'lilerin merak ettiği "EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusu cevabını buldu. AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT ile ilgili takvimi açıklarken maaşların yatacağı zamanla ilgili de merak edilen soruya cevap verdi. İşte EYT'de maaşların yatacağı ay...

Giriş: 14.01.2023 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT düzenlemesi meclis yolunda... Düzenlemenin sözleşmelşi personellerin adroya geçişiyle ilgili yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'na gelmesinin ardından Şubat ayı başında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Peki, EYT'liler emekli olduklarında ilk maaşlarını ne zaman hangi ay alacaklar? Merak edilen soruyla ilgili AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan açıklama geldi. İşte Turan'ın açıklamsının detayları...

  • EYT'DE İLK MAAŞ AÇIKLAMASI!

    EYT maaş tarihine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

     

  • EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacaklarına dair, "Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak." açıklamasında bulundu.

     

  • EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

    8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi. 

  • Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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