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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evli ablasını başka biriyle gören kardeş çıldırdı | Son dakika haberleri

        Evli ablasını başka biriyle gören kardeş çıldırdı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli 24 yaşındaki Ammar A. evli ablasını başka bir erkekle görünce çılgına döndü ve ablasını defalarca bıçakladı. 28 yaşındaki Rahaf A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:26 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:26
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        Evli ablasını başka biriyle gören kardeş çıldırdı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Ammar A. (24), evde başka bir erkekle gördüğü evli olan ablası Rahaf A.'yı (28), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Rahaf A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi suç aletiyle yakaladı.

        Olay saat 15.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden mesai sonrası ayrılan Suriye uyruklu Ammar A., birlikte oturdukları eve gittiğinde evli olan ablası Rahaf A.'yı iddiaya göre, başka bir erkekle gördü.

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        ABLANIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Öfkelenen Ammar A. mutfaktan aldığı bıçakla ablasını, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bu sırada evde olan erkek, kaçarak kayıplara karıştı. Ammar A. da olayın ardından kaçtı. Rahaf A., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rahaf A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yolda yürürken, suç aleti bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Suriyeli Ammar A., ifadesinin ardından adliyeye çıkartılacak. Soruşturma kapsamında Rahaf A'.nın evde birlikte olduğu erkeğin de arandığı belirtildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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