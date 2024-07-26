Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.900,42 %0,27
        DOLAR 33,0131 %0,02
        EURO 35,8721 %-0,02
        GRAM ALTIN 2.520,72 %0,52
        FAİZ 42,36 %0,19
        GÜMÜŞ GRAM 29,53 %-0,08
        BITCOIN 67.233,00 %3,00
        GBP/TRY 42,5098 %-0,05
        EUR/USD 1,0857 %0,10
        BRENT 81,93 %-0,53
        ÇEYREK ALTIN 4.121,38 %0,52
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Evleneceklere smokin desteği - İş-Yaşam Haberleri

        Evleneceklere smokin desteği

        Ünlü tekstil markası, başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile damat adaylarına ücretsiz smokin desteği veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evleneceklere smokin desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekstil markası Paulmark, evlenecek gençlere destek amacıyla damatlara ücretsiz smokin desteği veriyor. Artan düğün maliyetlerinin ardından başlatılan proje ile ilgili firmadan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin en büyük yerli üreticilerinden biri olarak, gençlerimizin mutluluğuna katkı sağlamak bizleri de mutlu edecektir. Elbette bir firma olarak satış yapmamız önemli ancak her şeye kazanç odaklı bakmıyoruz, değerlerimizin sürdürülmesi ve gençlerimizin mutluluğu hepimizin geleceği için önemli. Mutlu bir Türkiye’nin ilk adımı için mutlulukla kurulan beraberlikler çok önemlidir. Bunda katkımız olması firma misyonlarımızdan biridir" denildi.

        Firma, hizmetten yararlanmak isteyenlerin en yakın mağazaya başvurmaları gerektiğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Habertürk Anasayfa