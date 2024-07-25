Ruzomberok - Trabzonspor: 0-2 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Avrupa'ya galibiyetle başladı... UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok ile Slovakya'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibini Trezeguet ve Cihan Çaanak'ın golleriyle 2-0 mağlup edip büyük avantaj yakaladı. Rövanş maçı 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.
Avrupa'da Trabzonspor fırtınası esti... Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk olduğu Slovakya ekibi Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti.
Rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1. dakikada Cihan Çanak kaydetti.
RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA
2024-2025 sezonunun ilk resmi maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Ruzomberok ile rövanş maçını 1 Ağustos Perşembe günü Akyazı Papara Park'ta oynayacak. Bordo-mavililere tur için her türlü galibiyet ve beraberlik yeterli olacak.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)
18. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
39. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Visca'nın içeri çevirdiği topu, altıpas üzerinde tamamlayan Trezeguet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.