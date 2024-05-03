Evinizde bunlar varsa internetiniz zayıflayabilir: Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!

8. METAL

Ağır veya yoğun metal nüfuz etmesi en zor malzemedir. Metal ayrıca sinyali absorbe etme ve bozma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Kapılar, duvarlar ve kirişler dahil metalden yapılmış daha büyük nesneler WiFi sinyalinizi önemli ölçüde azaltabilir. Yönlendiriciniz ile bağlamaya çalıştığınız cihaz arasında ne kadar çok metal varsa WiFi sinyalinin o kadar kötü olması muhtemeldir.