Evde ceviz kırma işi veren firmalar 2019

Evde yapılan işler giderek artmaktadır. Bu şekilde yapacağınız işlerden birisi de evde ceviz kırma işi ilanları 2019 yılının favorisi olmaktadır. Evde nasıl ceviz kırılıyor diye düşünmeyin. Son derece kolay ve yapabileceğiniz bir iştir. Ceviz tüm marketlerde kırılmış ve ayıklanmış şekilde gayet de pahalı bir fiyata satılıyor.

Ceviz ayıklama ve kırma işi biraz uğraş isteyen zor bir iştir. Ceviz kırmak uğraştırıcı olsa da zevkli ve yapılabilecek bir iştir. Kilo başına evde ceviz kırma işi veren yerler bulunuyor. Bu firmalar fiyatlandırmayı da kilo başına yapıyorlar. Değişiklik gösterse de genelde kilo başına 10 TL civarında ücret ödeniyor.

EVDE CEVİZ KIRMA İŞİ NASIL YAPILIYOR?

Ceviz kırma işinde çuval ile kabuklu ceviz size veriliyor. Cevizleri ayıklamak için elinizle ya da taşla kırmıyorsunuz. Bunun için elde kullanılan ceviz kırma aletleri bulunuyor. Bu aletleri kullanarak kolayca cevizleri kırabilirsiniz. Firmaların genelde istediği cevizlerin bütün olarak çıkarılmasıdır. En azından iki yarım küredekileri sağlam bir şekilde çıkarabilirsiniz. Kırılmış olan cevizleri çuvalda toplayarak kilo başına ücret alabilirsiniz. Evde ek iş olarak kabuklu ceviz kırma işini yapabilirsiniz.

Size ek gelir sağlaması için kolayca ayıklama işini yapabilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız ayıklama işinde hijyene önem vermelisiniz. Eldiven kullanarak cevizleri kırabilir ve ayıklayabilirsiniz. Ayıklama işleminde cevizlere oldukça hassas davranmanız önemlidir. Cevizleri kabuğundan ayırırken çok bastırarak çıkarmaya çalışırsanız kırılarak parçalanabilirler. Firmaların istemediği bir durumdur. Olduğu kadar bütün çıkarmaya özen göstermeniz gerekmektedir. Firmalar size ceviz kırma aleti verecektir. Bu aletler mutfak gereçleri satan yerlerde satılıyor. Oldukça ucuz olan bu aletleri alarak, ailenizin evde size yardım etmesini sağlayarak daha fazla sipariş alabilirsiniz.

EVDE CEVİZ KIRMA İŞİ NASIL PARA KAZANDIRIYOR?

Ceviz kırma işi genelde tek kişiye değil birkaç kişiye grup halinde verilen bir iştir. Biraz uğraşılı olduğundan grup halinde yapmanız daha kolay olacaktır. Evde iş veren firmalar sizden bu işi hızlı yapmanızı isteyecekler. Ceviz kırma işinden para kazanmak için;

Firmalara ad ve soyadı bilginizi ulaştırmanız gerekiyor. İletişim bilgilerini de vererek ceviz kırma işini yapmak istediğinizi belirtiyorsunuz.

Ceviz kırma işi için haftalık ya da aylık olarak bu işi yapmak istediğiniz periyodu seçiyorsunuz.

Evde ek iş imkânları veren firmalara kaç kilo yapabileceğiniz belirtiyorsunuz. Buna göre firma size fiyat söylüyor.

Firmaya kaç kişi çalışacağınızı belirttiğinizde size buna göre ceviz kırma aleti veriyorlar.

Evde ceviz kırma işi veren firmalar 2019 yılında yukarıda belirtilenleri yaptığınızda aldığınız siparişe göre para kazanabilirsiniz. Kazandığınız paralar kilo başına 10 TL olarak belirlenmiştir. Haftalık 20 kilo kırıp ayıkladığınızda haftada 200 TL ve ayda 800 TL kazanabilirsiniz. Ceviz kırma işinden daha fazla da kazanabilirsiniz. Bayanlara evde ek iş imkanı sağlayan ceviz kırma firmaları sayesinde ek gelir olarak ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz.