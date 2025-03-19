Dolar, Euro ve altında rekor, borsada düşüş
Dolar/TL 41.53, Euro/TL 45.20 seviyesini görerek rekor kırdı. Gram altın da 4.054 TL'yi aşarak rekor kırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6.87 düştü ve devre kesici uygulandı. 10.30 işlemlere devam edilmesinin ardından kayıpların bir kısmı telafi edildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine kurlarda sabah saatlerinde yükselişler yaşandı.
Euro/TL; 45.20 TL seviyesinin üzerine çıkarak yeni rekor seviyeyi test etti.
Dolar/TL de 41.53'in üzerine çıkarak tarihi zirvesine yükseldi.
Gram altın ise 4054 TL'ye yükselerek rekor kırdı.
Sabah saatlerinde dolar ve Euro'daki yükseliş yüzde 10'u bulurken, gram altın yüzde 9.5 değer kazandı.
Daha sonra dolar 39 liranın, Euro ise 43 liranın altına çekildi.
BORSADA DEVRE KESİCİ UYGULANDI
Borsa İstanbul'da ise BIST 100endeksi açılışta yüzde 6.87 gerileyerek 10 bin 60 puana düştü. Bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 7'yi aştı.
Bunun üzerine devre kesici uygulandı ve işlemlere ara verildi.
10.30'da işlemlerin yeniden başlamasıyla ilk anda BIST 100 endeksi 10.261 puana çıktı. Günlük kayıp yüzde 5'e çekildi.