Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? 13 Nisan anlık ve güncel verilerle 1 Euro ne kadar?

Döviz kurları takip ediliyor. Euro kuru 13 Nisan Çarşamba günü itibarıyla güne %0,04 artış ile başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 13 Nisan Çarşamba günü itibarıyla anlık verilerle euro kuru...

13 NİSAN ANLIK VE CANLI EURO KURU

13 Nisan saat 10.30 itibarıyla 1 euro 15,82 liradan işlem görüyor.

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