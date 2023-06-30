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Euro Bölgesi'nde işsizlik orana mayısta sabit kaldı 

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, mayıs ayında değişmeyerek yüzde 6,5 seviyesinde kaldı

Giriş: 30.06.2023 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi'nde işsizlik orana mayısta sabit kaldı 
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de nisan ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayısta yüzde 5,9 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 6,5 olan işsizlik oranı ise mayısta sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın mayıs ayında Euro Bölgesi'nde 6,7, AB'de ise 6,1 olarak belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, mayısta İspanya'da yüzde 12,7, İtalya'da 7,6, Fransa'da yüzde 7 ve Almanya'da yüzde 2,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı mayısta 12 milyon 937 bin olurken, bunun 11 milyon 14 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Mayısta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 696 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 226 bin olarak tespit edildi.​​​​​​​

Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

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