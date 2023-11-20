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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde yükseldi  - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde yükseldi 

        Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:36
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        Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde yükseldi 
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,4 artış gösterdi. İnşaat üretimi, 2022'nin eylül ayına göre yüzde 0,3 düştü.

        AB'de inşaat üretimi, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 0,1 arttı.

        AB ülkeleri arasında eylülde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 7,4 ile Slovenya'da, yüzde 3,6 ile Polonya'da ve yüzde 2,3 ile Slovakya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1,9 ile Macaristan ve Romanya'da, yüzde 1,2 ile Portekiz'de ve yüzde 0,9 ile Avusturya'da kaydedildi.

        Yıllık bazda ise inşaat üretimi Slovenya'da yüzde 32,1, Polonya'da yüzde 13,8 ve Romanya'da yüzde 10,9 artarken, Finlandiya'da yüzde 6,2, İspanya'da yüzde 6,1 ve Macaristan'da yüzde 6 düştü.

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