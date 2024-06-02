Eteği motosikletin zincirine takılan kadın yerde sürüklendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklette sürücünün arkasında yolculuk ederken eteği motorun zincirine takılan kadın, düşerek yerde sürüklendi. Kadının yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarıyla görüntülendi.
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Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde seyir halindeki motosiklette yolcu olarak bulunan Narife Keskin'in eteği motorun zincirine takıldı.
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Keskin yere düşerken bir süre motosikletin arkasında sürüklendi.
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Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
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Narife Keskin, ekiplerin müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Keskin'in etek parçasının motosikletin zincirine dolandığı dikkat çekti.
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