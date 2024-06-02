Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Eteği motosikletin zincirine takılan kadın yerde sürüklendi

        Eteği motosikletin zincirine takılan kadın yerde sürüklendi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklette sürücünün arkasında yolculuk ederken eteği motorun zincirine takılan kadın, düşerek yerde sürüklendi. Kadının yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde seyir halindeki motosiklette yolcu olarak bulunan Narife Keskin'in eteği motorun zincirine takıldı.

        • 2

          Keskin yere düşerken bir süre motosikletin arkasında sürüklendi.

        • 3

          Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        • 4

          Narife Keskin, ekiplerin müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

          Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        • 5

          Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Keskin'in etek parçasının motosikletin zincirine dolandığı dikkat çekti.

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: LGS'de ilk oturum başladı
        1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: LGS'de ilk oturum başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Düzce'de çifte acı
        Düzce'de çifte acı
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Habertürk Anasayfa