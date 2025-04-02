Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı

        Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 2 Nisan Kanal D yayın akışı

        Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya, her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve dram türündeki Tims&B Productions imzalı dizi, son olarak 2. bölümüyle ekrana geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok dizi ekran macerasına ara verirken Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Eşref Rüya yeni bölüm tarihi için gözler Kanal D yayın akışına çevrildi. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Necip Memili gibi oyuncuların yer aldığı Kanal D dizisi, adını bilmediği bir aşkın esiri olan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor. Konusuyla dikkati çeken yapım, her Çarşamba akşamı yayınlanıyor. Ancak 2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışında yapımın yeni bölümü yer almıyor. Bu sebeple Eşref Rüya neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları yanıt arıyor. İşte, Eşref Rüya yeni bölüm tarihi hakkında detaylar…

        • 2

          EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

          Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Eşref Rüya dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

          2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00’de Eşref Rüya dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

        • 3

          EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Eşref Rüya dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak fragmanda dizinin yeni bölüm tarihi hakkında bilgi verilmedi.

          Eşref Rüya’nın yeni bölümünün 9 Nisan Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

        • 4

          2 NİSAN 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya-Tekrar

          22:45 Eşref Rüya-Tekrar

          01:15 Arka Sokaklar

          03:30 Yargı

          05:00 Kuzey Güney

        • 5

          EŞREF RÜYA 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Aşireti karşısına alan Eşref’e hain bir saldırı düzenlenmiş, Nisan’ı korumayı başarsa da Eşref kurşunların hedefi olmuştur.

          Nisan, Eşref’i yaşatmak için elinden geleni yaparken Eşref’in vurulması, Yetimler’in gündemine oturur. Bu olayla bir kez daha büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlayan Nisan, Çiğdem’in oyunlarından kurtulmanın yollarını arar.

        • 6

          Eşref, Nisan’la karşı karşıya geldiği her vakitte yabancısı olduğu duygulara kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Nisan’ın, Eşref’e giderek yaklaşması ikisi için de tehlike çanlarının çalmasına sebep olur.

          Öte yandan, zafer sarhoşluğu yaşayan İzzet’i büyük bir sürpriz bekliyordur. Düşmanlarına cehennemi yaşatmaya hazırlanan Eşref, bir yandan da emniyet cephesindeki yeni rakibiyle yüzleşecektir.

        Sahipsizler bu akşam var mı yok mu?
        Sahipsizler bu akşam var mı yok mu?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        2025'in milyarder ünlüleri
        2025'in milyarder ünlüleri
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa