Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 2 Nisan Star TV yayın akışı
Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi, her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül, Reha Özcan, Turgut Tunçalp, Sacide Taşaner gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı…
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Star TV dizisi Sahipsizler, her Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. OGM Pictures imzalı dizi, anne babalarını ansızın kaybeden altı kardeşin bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesini ele alıyor. Dram türündeki dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple 2 Nisan ATV yayın akışı dizinin sıkı takipçileri tarafından control ediliyor. Peki, Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Sahipsizler yeni bölüm tarihi…
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SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
2 Nisan Star TV yayın akışına göre Sahipsizler dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Yayın akışına göre, saat 20.00’de Sahipsizler dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
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SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sahipsizler dizisinin 18. bölümünün önümüzdeki hafta yani 9 Nisan Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
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2 NİSAN 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler (Tekrar)
22:45 Kral Kaybederse (Tekrar)
00:45 Yalı Çapkını
03:00 Tarkan
04:30 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk
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SAHİPSİZLER 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cemo ve Cevdet, Abbas tarafından alıkonulan kızları kurtarmak için bir operasyona girişir. Sevilme ve kabul edilme ihtiyacı hisseden Fidan’ın iyi niyeti ve duyguları, Kerem tarafından suistimal edilir.
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Devran’a kızgın olan Azize, hayatındaki tek ve biricik önceliğinin kardeşleri olduğunu söyler. Azize’nin yaşamında değerli bir yer edinmek isteyen Devran için bu sözleri duymak üzücü olur.
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İş arkadaşı Mehmet tarafından bir tuzağa düşürülen Zeliha, çok zor anlar yaşar. Azize’nin hayatına girmesiyle Devran’ın ona eskisi gibi değer vermediğini düşünen Vera, büyük bir öfke içindedir.
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Onu üzenlerden intikam almak için gözü dönen Vera’nın atacağı adım, Azize için kritik bir dönüm noktası olacaktır.