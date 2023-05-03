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ESK ay sonuna kadar şarküteri üretimi yapan firmalara karkas satışı yapacak

Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et endüstrisi alanında (şarküteri üretimi yapan) faaliyet gösteren firmalara, mayıs sonuna kadar 16 bin baş canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas (sakatat, deri ve yan ürünler dahil) satışı yapacağını duyurdu

Giriş: 03.05.2023 - 16:54 | Güncelleme: ABONE OL
ESK ay sonuna kadar şarküteri üretimi yapan firmalara karkas satışı yapacak
AA

ESK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurum tarafından kırmızı et endüstrisi alanında (şarküteri üretimi yapan) faaliyet gösteren firmalara ay sonuna kadar 16 bin baş canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların (sakatat, deri ve yan ürünler dahil) satışı yapılacak.

Canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların satış fiyatı canlı hayvanda KDV hariç kilogram başına 90 lira olurken, satışla ilgili detaylar Kurumun internet sitesinde yayınlanan "Canlı Büyükbaş Hayvanlardan Elde Edilecek Karkas Satış Usul ve Esasları" metninde belirtildi.

Başvurular yarın saat 17.00'ye kadar ESK Genel Müdürlüğüne yapılacak.

Kurumdan daha önceki satışta canlı büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas satın alan firmalar başvuru formu ve kesim sözleşmesini imzalayarak müracaat edecek olup, satış usul ve esaslarında belirtilen diğer belgeleri tevdi etmeyecek. İlk defa başvuruda bulunan firmaların ise satış usul ve esaslarında belirtilen evrakları eksiksiz şekilde teslim etmesi gerekecek.

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