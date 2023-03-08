88´inci dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kazandığı serbest vuruşta Bekir´in ceza sahası içine havadan gönderdiği topa Mustafa Yumlu, ayağıyla dokunmak istedi. Kale alanına yönelen ve savunmada Muhammed Furkan Özhan'a da değen top, ağlarla buluştu. 0-1.

Spor Toto 1´inci Lig´in 25´inci haftasında Erzurum FK, Rize'de konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0'lık skorla mağlup oldu.