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Haberlerİş-Yaşam

ERTA'dan yatırım güven ortamına ilişkin bildiri

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA),yatırım güven ortamına ilişkin bildirge imzaladı. Bildirgede, sermaye piyasalarının uzun vadeli bir tasarruf alanı olduğunu belirtilerek piyasalara ilk defa giriş yapan tasarruf sahiplerinin yatırımlarını profesyonel destek almak suretiyle geniş bir bakış açısıyla yönetmesi tavsiye edildi

25.06.2020 - 18:02 | Güncelleme: ABONE OL
Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA)
HABERTURK.COM

Yatırımcıları, şirketlerin yaptığı şeffaf bilgi paylaşımlarını takibe davet eden bildirge, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından imzalandı.

ERTA Yürütme Kurulu üyeleri tarafından imzalanan bildirgede şirket performansının sadece elde edilen kârla değerlendirildiği günlerin geride kaldığına ve kurumların finansal performansları kadar finansal olmayan performanslarının da önemini hızla artırdığına dikkat çekildi.

Bildirgede, sermaye piyasalarının uzun vadeli bir tasarruf alanı olduğunu belirtilerek piyasalara ilk defa giriş yapan tasarruf sahiplerinin yatırımlarını profesyonel destek almak suretiyle geniş bir bakış açısıyla yönetmesi tavsiye edildi.

Ayrıca, yatırımcıların birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri, yasal haklarını koruyabilmeleri, bilgi ve yetkisi olmayan kişiler tarafından yanlış yönlendirilmemeleri için sağlıklı bilgiye erişimin önemi vurgulandı.

ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras konuya ilişkin, "Kurumlar günümüzde faaliyetlerinin finansal sonuçları ile birlikte insana, topluma ve çevreye olan etkilerini ve yarattıkları değeri bilmek isteyen paydaşların talebine karşılık vermek zorundalar. Entegre raporlama, bu yeni düzende kurumların değer yaratma ve paydaş odaklı iş yapma hedeflerine, paydaşların bilgi ihtiyacına cevap veren ana akım raporlama düzeni haline gelmiştir. Zira günümüz ihtiyaçlarında bu raporlama düzeni bir faaliyet raporunda ne yer alması gerekiyorsa onu önermektedir" dedi.

Sermaye piyasasında yatırımcının güvenle işlem yapabilmesinde bu tür nitelikli bilgi araçlarının yaygınlaşmasının önemine dikkat çeken Aras, "Entegre Raporlama Türkiye Ağı olarak kamu ve diğer tüm paydaşlarımızla iş birliğimizin sonucu Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2020 Eylem planında entegre raporlamaya yer verilmiş olması bu alandaki ilerlemenin en somut örneği olmuştur. ERTA yeni dönemde de tüm paydaşlarıyla birlikte değer yaratmak için çalışmalarına etkinliğini arttırarak devam edecektir" diye konuştu.

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