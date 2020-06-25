Yatırımcıları, şirketlerin yaptığı şeffaf bilgi paylaşımlarını takibe davet eden bildirge, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından imzalandı.
ERTA Yürütme Kurulu üyeleri tarafından imzalanan bildirgede şirket performansının sadece elde edilen kârla değerlendirildiği günlerin geride kaldığına ve kurumların finansal performansları kadar finansal olmayan performanslarının da önemini hızla artırdığına dikkat çekildi.
Bildirgede, sermaye piyasalarının uzun vadeli bir tasarruf alanı olduğunu belirtilerek piyasalara ilk defa giriş yapan tasarruf sahiplerinin yatırımlarını profesyonel destek almak suretiyle geniş bir bakış açısıyla yönetmesi tavsiye edildi.
Ayrıca, yatırımcıların birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri, yasal haklarını koruyabilmeleri, bilgi ve yetkisi olmayan kişiler tarafından yanlış yönlendirilmemeleri için sağlıklı bilgiye erişimin önemi vurgulandı.
ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras konuya ilişkin, "Kurumlar günümüzde faaliyetlerinin finansal sonuçları ile birlikte insana, topluma ve çevreye olan etkilerini ve yarattıkları değeri bilmek isteyen paydaşların talebine karşılık vermek zorundalar. Entegre raporlama, bu yeni düzende kurumların değer yaratma ve paydaş odaklı iş yapma hedeflerine, paydaşların bilgi ihtiyacına cevap veren ana akım raporlama düzeni haline gelmiştir. Zira günümüz ihtiyaçlarında bu raporlama düzeni bir faaliyet raporunda ne yer alması gerekiyorsa onu önermektedir" dedi.
Sermaye piyasasında yatırımcının güvenle işlem yapabilmesinde bu tür nitelikli bilgi araçlarının yaygınlaşmasının önemine dikkat çeken Aras, "Entegre Raporlama Türkiye Ağı olarak kamu ve diğer tüm paydaşlarımızla iş birliğimizin sonucu Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2020 Eylem planında entegre raporlamaya yer verilmiş olması bu alandaki ilerlemenin en somut örneği olmuştur. ERTA yeni dönemde de tüm paydaşlarıyla birlikte değer yaratmak için çalışmalarına etkinliğini arttırarak devam edecektir" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!