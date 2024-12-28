ENİS DESTAN'IN ANNESİ GÜL DESTAN NİŞANA TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü futbolcunun annesi Gül Destan, sosyal medyadan nişana tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelin adayı Arzum Kuruçalı’yı sert bir dille eleştiren Gül Destan, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullandı.

Nişana katılmadıklarını belirten Gül Destan; "Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Her şeyi kendi planlamış. Acelesi var, sonra elinden kaçar diye korkuyor," diyerek sürece tepkisini dile getirdi.