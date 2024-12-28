Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Enis Destan ve nişanlısı Arzum Kuruçalı hakkında merak edilenler
Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, geçtiğimiz gün evlilik yolunda ilk adımı atmış ve Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişana tepki gösterdi ve "Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum" dedi. Gül Destan'ın paylaşımlarının ardından Enis Destan ve nişanlısı Arzum Kuruçalı gündemde en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki, Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar...
- 1
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, sevgilisi Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan genç futbolcu, nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Nişanın ardından Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelin adayı Arzum Kuruçalı’yı sert bir dille eleştirdi. Gül Destan'ın paylaşımları ardından Enis Destan ve nişanlısı Arzum Kuruçalı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Enis Destan’ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- 2
ENİS DESTAN, ARZUM KURUÇALI İLE NİŞANLANDI
Trabzonspor'da forma giyen futbolcu Enis Destan, evlililk yolunda ilk adımı attı. Enis Destan, bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı.
Destan, mutlu haberi Arzum Kuruçalı'nın nişan yüzüğünü gösterdiği bu fotoğraf ile duyurdu.
- 3
ENİS DESTAN, NİŞANINDAN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI
Enis Destan ile Arzum Kuruçalı, mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Çift, nişan törenlerine ait karelerine kırmızı kalp ve anahtar emojisi koyarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
-
- 4
ENİS DESTAN'IN ANNESİ GÜL DESTAN NİŞANA TEPKİ GÖSTERDİ
Ünlü futbolcunun annesi Gül Destan, sosyal medyadan nişana tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelin adayı Arzum Kuruçalı’yı sert bir dille eleştiren Gül Destan, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullandı.
Nişana katılmadıklarını belirten Gül Destan; "Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Her şeyi kendi planlamış. Acelesi var, sonra elinden kaçar diye korkuyor," diyerek sürece tepkisini dile getirdi.
- 5
"PAYLAŞIMINI SİLDİ"
Anne Destan, gelin adayının oğlundan 10 yaş büyük olduğunu vurgulayarak, "Madem kendinden yaşça büyük birisiyle evlenmek istiyorsa, sıradan bir meslek dalından eş seçseydi, amaç belli," şeklinde konuştu.
Gül Destan, kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.
- 6
ENİS DESTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Enis Destan 15 Haziran 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Altınordu'da başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükseldi ve düzenli oynamaya başladı.
24 Ocak 2022'de, 600 bin € bonservis karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. 29 Mart 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından Türkiye A millî takımına çağrıldı.
Enis Destan, bordo-mavililer için top koşturmaya devam ediyor.
-
- 7
ARZUM KURUÇALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?
Arzum Kuruçalı, 1992 doğumludur. 32 yaşında olan Kuruçalı, İzmir Urla'da yaşamaktadır.
Ege Üniversitesi'nden mezun olan Kuruçalı, profesyonel olarak antrenörlük yapmaktadır ve pilates eğitmenliği alanında da uzmanlaşmıştır.
- 8