En çok ziyaret edilen siteler 2021 listesi açıklandı

HABERTURK.COM

Alan adı sunucusu hizmetleri sağlayıcısı Cloudfare, dünya genelinde en çok ziyaret edilen alan adlarını açıkladı. Kuruluşun açıkladığı 2021 sonuçlarına göre son yıllarda zirveyi kimselere bırakmayan Google, bu yıl tahtından oldu.

Sosyal ağ TikTok 2021 yılında dünya genelinde en çok ziyaret edilen alan adı ünvanını aldı. 2020 yılında listede 7. sırada yer alan TikTok, 2021 yılında 1. sıraya yükseldi. Zirveyi kaptıran Google ise 2.’liğe geriledi. 3. sırada ise geçen yıla göre bir sıra düşen Facebook yer aldı.

Bu yılki listede Instagram ise ilk 10’da kendine yer bulamadı. TikTok, yılın en popüler sosyal medya siteleri listesinde de Facebook’u liderlikten etti.

İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN SİTELERİ

2021 Yılının En Popüler Siteleri

1- TikTok.com

2- Google.com

3- Facebook.com

4- Microsoft.com

5- Apple.com

6- Amazon.com

7- Netflix.com

8- YouTube.com

9- Twitter.com

10- WhatsApp.com

2020 Yılının En Popüler Siteleri

1- Google.com

2- Facebook.com

3- Microsoft.com

4- Apple.com

5- Netflix.com

6- Amazon.com

7- TikTok.com

8- YouTube.com

9- Instagram.com

10- Twitter.com

2021 Yılının En Popüler Sosyal Medya Siteleri

1- TikTok.com

2- Facebook.com

3- YouTube.com

4- Twitter.com

5- Instagram.com

6- Snapchat.com

7- Reddit.com

8- Pinterest.com

9- LinkedIn.com

10- Quora.com

2020 Yılının En Popüler Sosyal Medya Siteleri

1- Facebook.com

2- TikTok.com

3- YouTube.com

4- Instagram.com

5- Twitter.com

6- Snapchat.com

7- Reddit.com

8- Pinterest.com

9- LinkedIn.com

10- Quora.com

2021 Yılının En Popüler Video Yayın Siteleri

1- Netflix.com

2- YouTube.com

3- Roku.com

4- HBOMax.com

5- Hulu.com

6- Peacocktv.com

7- Disneyplus.co

8- ParamountPlus.com

9- Sling.com

10- Iq.com

2020 Yılının En Popüler Video Yayın Siteleri

1- Netflix.com

2- YouTube.com

3- Roku.com

4- Hulu.com

5- HBOMax.com

6- Peacocktv.com

7- Sling.com

8- Disneyplus.com

9- Iq.com

10- Wetv.vip

2021 Yılının En Popüler E-Ticaret Siteleri

1- Amazon.com

2- Taobao.com

3- Ebay.com

4- Walmart.com

5- Jd.com

6- Shopify.com

7- Bestbuy.com

8- Target.com

9- Rakuten.co.jp

10- Homedepot.com

2020 Yılının En Popüler E-Ticaret Siteleri

1- Amazon.com

2- Taobao.com

3- Ebay.com

4- Walmart.com

5- Shopify.com

6- Jd.com

7- Olx.com.br

8- Rakuten.co.jp

9- Target.com

10- Bestbuy.com

2021 Yılının En Popüler Mesajlaşma Siteleri

1- WhatsApp.com

2- Telegram.org

3- WeChat.com

4- Signal.org

2020 Yılının En Popüler Mesajlaşma Siteleri

1- WhatsApp.com

2- Telegram.org

3- Signal.org

4- WeChat.com

2021 Yılının En Popüler Metaverse Siteleri

1- Roblox.com

2- Epicgames.com (Fortnite)

3- Secondlife.com

2020 Yılının En Popüler Metaverse Siteleri

1- Epicgames.com (Fortnite)

2- Roblox.com

3- Secondlife.com