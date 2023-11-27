Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.060,99 %1,27
        DOLAR 28,9125 %0,14
        EURO 31,6758 %0,24
        ALTIN 1.873,21 %0,81
        FAİZ 40,92 %-0,32
        GÜMÜŞ GRAM 23,04 %1,99
        BITCOIN 37.371,00 %-0,68
        GBP/TRY 36,4641 %0,17
        EUR/USD 1,0950 %0,05
        BRENT 79,74 %-1,04
        ÇEYREK ALTIN 3.062,69 %0,81
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emtia piyasası geçen hafta karışık seyretti - İş-Yaşam Haberleri

        Emtia piyasası geçen hafta karışık seyretti

        Fed'in faiz artırımlarında sona geldiğine yönelik beklentiler emtia piyasası için destekleyici olurken, küresel ekonomik aktiviteye dair endişelerin devam etmesi emtia piyasasında satış baskısına neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emtia piyasası karışık seyretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi.

        ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentiler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam etti.

        Fed'in faiz artırımlarında sona geldiğine yönelik beklentiler emtia piyasası için destekleyici olurken, küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam etmesi emtia piyasasında satış baskısına neden oldu.

        Çin ekonomisine ilişkin devam eden endişeler de emtia piyasasını olumsuz etkiledi.

        DEĞERLİ METALLER YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

        Geçen hafta altın yüzde 1,3, gümüş yüzde 2,5, paladyum yüzde 1,6, platin yüzde 3,7 değer kazandı. Analistler, Fed'in şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin altın başta olmak üzere değerli metalleri desteklemeye devam ettiğini söyledi.

        REKLAM

        Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitedeki zayıf seyrin devam ettiğini ortaya koymasıyla baz metallerde düşüş eğilimi hakim oldu.

        Bakır yüzde 1,5 değer kazanırken, kurşun yüzde 3,3, nikel yüzde 4,8, çinko yüzde 1 değer kaybetti.

        ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık 0,6 puan azalışla 49,4'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, imalat sektöründeki daralmaya işaret etti.

        Avro Bölgesi'nde de imalat sanayi PMI 43,8 ile 50 seviyesinin altında gerçekleşti.

        Fed'in ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentiler bakır fiyatlarını olumlu etkiledi.

        Enerji grubunda ise karışık bir seyir izlendi. Haftayı, Brent petrol yüzde 0,6 yükselişle, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gaz ise yüzde 3,5 düşüşle tamamladı.

        Amerikan Petrol Enstitüsü'nün ülkede ham petrol stoklarının 1 milyon 467 bin varillik beklentilerin oldukça üzerinde 9 milyon 47 bin varil arttığını açıklaması talebin gerilediği öngörülerini destekledi.

        REKLAM

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere pazar günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak toplantı önce 30 Kasım'a ertelendi, daha sonra fiziki değil, çevrim içi gerçekleştirileceği duyuruldu.

        Bu durum, grubun anlaşmazlığa düştüğüne; bazı üye ülkelerin üretimlerini artırmak istediğine ilişkin spekülasyonlara yol açtı.

        Analistler, Brent petrolün haftayı yükselişle tamamlamasına karşın talep endişelerinin devam ettiğini dile getirdi. Doğal gaz fiyatları, depolama seviyelerinin yüksek seviyelerde kalması ve ılıman hava koşulları doğalgaz fiyatlarının düşmesine neden oldu.

        TARIM EMTİA GRUBUNDA YÖN ARAYIŞI GÖRÜLDÜ

        Geçen hafta tarım grubunda da karışık bir seyir hakimdi.

        Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 0,5, pirinç yüzde 0,9 değer kazanırken, mısır yüzde 0,6, soya fasulyesi yüzde 0,8 değer kaybetti.

        ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de işlem gören pamuk yüzde 0,8, şeker yüzde 0,7, kakao yüzde 0,5 azalırken, kahve yüzde 0,9 yükseldi.

        Dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Uzakdoğu’da pirinç üretiminin azalacağı endişeleri ve yüksek talep, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

        Petrol fiyatlarındaki düşük seyir ve üretim tahminlerinde yaşanan artış, mısırda değer kaybına yol açtı. Petrol fiyatları, şeker fiyatlarını da aşağı yönlü etkiledi.

        Kahve piyasasında üretim açığı olacağına yönelik artan beklentiler, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Habertürk Anasayfa