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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emlak vergisinde son gün - İş-Yaşam Haberleri

        Emlak vergisinde son gün

        Emlak vergisi ödemelerinde 2023 yılının ikinci taksit ödemesinde son güne gelindi. Vatandaşlar emlak vergilerini, taşınmazlarının bulunduğu belediyedeki veznelerden, belediyelerinin internet sitelerinden, PTT ve belirli bankalar aracılığıyla ödeyebiliyor

        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 30.11.2023 - 12:50 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:50
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        Emlak vergisinde son gün
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        Emlak vergisinde 2023 yılının 2. taksit ödeme süresi bugün bitiyor. 1 Kasım'da başlayan ödeme dönemi 30 Kasım itibariyle sona erecek.

        Vatandaşlar, emlak vergisi ödemelerini, taşınmazlarının bulunduğu belediyedeki veznelerden, belediyenin internet sitelerinden, PTT ve belirli bankalar aracılığıyla ödeyebiliyor.

        Bazı yerleşim yerlerinde belediyeler, veznelerini bugün mesai sonrasında da açık tutup vatandaşlara hizmet vereceğini duyurdu.

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