Emeklilerin yeni gündemi: 3. ikramiye! Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?
Emekliler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü öncesi 3. ikramiye ihtimali üzerinde duruyor. Henüz netleşmemekle beraber Cumhuriyet Bayramı'da emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi üzerinde çalışma yapıldığı iddiası Ankara Kulisleri'nde konuşuluyor. Peki, emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte son detaylar...
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Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyetin 100. yılına özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin lira emeklilere ikramiye verileceği iddiası milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Peki, emeklilere Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5 bin lira ikramiye verilecek mi? İşte emrak edilen detaylar...
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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Bilindiği üzere emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.
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Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, emekli ikramiyesinin şu anda gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan, ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.
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Ancak önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yetkililer tarafından açıklama yapıldığında veya karar alındığında haberimizde paylaşacağız.
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