Emekli zammında kritik açıklama! 2024 emekli maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammının belli olmasının ardından, gözler memur ve emekli maaş zamlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarıyla, emekli zammının belirlenmesinde büyük önem taşıyan 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kurlular enflasyon farkı ile emekli maaş zammı hesabı yapmaya başladı. Bilindiği gibi yapılan son ara düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. İşte 2024 Ocak emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı...
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Emekli zammına ilişkin yapılan son dakika açıklamaları milyonlarca kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Emekli maaş zammı için TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Hatırlanacağı gibi kasım ayı enflasyon rakamlarına göre 5 aylık enflasyon yüzde 33.65 olarak açıklanmıştı. Peki, "2024 emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak? Yeni emekli maaşı ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu...
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son yaptığı açıklamada SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik talimat verdiği biliniyor.
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Yılmaz ise yaptığı açıklamada imkanların zorlanacağını ve emeklilerin yanında olunuacağını dile getirdi. Memur emeklisine toplu sözleşmeye gereği enflasyon farkına göre artış yapılacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı “ Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak” dedi.
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Açıklamasının devamında işçi emeklilerinin daha farklı şartlara tabi olduğunu dile getiren Yılmaz “ Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 68.01 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 40.28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52.19 oranında zam yapılacak.
Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı çeşitli açıklamalarda, emekli aylıklarına ilave zam için talimat verdiğini söyledi. Emeklilere ilave zamma ilişkin bir kanun değişikliği yapılması durumunda enflasyon farkının üzerine refah zammı yapılmış olacak.
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5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz günlerde en son kasım ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 61.9 olurken, 5 aylık enflasyon yüzde 33.65 olarak gerçekleşti.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
2023 yılında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.
Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.
Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.
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CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:
Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları resmiyet kazanmamakla birlikte en düşük emekli maaşının yükseltilme ihtimali olarak değerlendirildi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal düzenlemeyle ilgili resmi adım atılması halinde sizlerle paylaşacağız.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.
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En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Bu kapsamda refah payı hariç en düşük emekli maaşına yüzde 40 seviyesinde zam gelebileceği tahminler arasında.