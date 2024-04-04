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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli maaşı hesaplama 2024: E-devlet üzerinden emekli maaşı hesaplama ekranı ile emekli olsam ne kadar maaş alırım? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli olacakların dikkatine! E-devlet üzerinden olası emekli maaşı hesaplanabiliyor

        Çalışanlar tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesi olan, "Emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna cevap e-Devlet'te geldi. E-Devlet üzerinden yapılan hesaplama ile 3600 prim gününü dolduran herkes tahmini emekli maaşını öğrenebiliyor. İşte, emekli maaşı hesaplama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 12:51 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:51
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        • 1

          E-devlete getirilen bir özellik sayesinde alabilecekleri tahmini emekli maaşını hesaplayabiliyor. Sadece birkaç dakika içerisinde sistem sonuçları veriyor ancak hesaplamanın tek şartı kişinin hizmet gününün 3600'den az olmaması. İşte, e-Devlet emekli maaşı hesaplama ekranı...

        • 2

          E- DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

          Geçtiğimiz günlerde E-devlet'e getirilen özellik sayesinde emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar, alacakları olası emekli maaşını hesaplayabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde de yapabileceğiniz hesaplama sonucunda kesin olmamakla beraber, emekli maaş miktarınızı öğrenebilirsiniz.

        • 3

          E DEVLET'TEN 4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          E-devlet üzerinden olası emekli maaşınızı öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz;

          - E-devlete giriş yapın,

          - Arama kısmına "Ne kada emekli maaşı alırım?" diye yazıp arama yapın,

          - Karşınıza gelen ekranın ilk başlığı olan "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıklayın.

          4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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