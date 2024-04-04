Emekli olacakların dikkatine! E-devlet üzerinden olası emekli maaşı hesaplanabiliyor
Çalışanlar tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesi olan, "Emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna cevap e-Devlet'te geldi. E-Devlet üzerinden yapılan hesaplama ile 3600 prim gününü dolduran herkes tahmini emekli maaşını öğrenebiliyor. İşte, emekli maaşı hesaplama ekranı...
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E-devlete getirilen bir özellik sayesinde alabilecekleri tahmini emekli maaşını hesaplayabiliyor. Sadece birkaç dakika içerisinde sistem sonuçları veriyor ancak hesaplamanın tek şartı kişinin hizmet gününün 3600'den az olmaması. İşte, e-Devlet emekli maaşı hesaplama ekranı...
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E- DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
Geçtiğimiz günlerde E-devlet'e getirilen özellik sayesinde emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar, alacakları olası emekli maaşını hesaplayabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde de yapabileceğiniz hesaplama sonucunda kesin olmamakla beraber, emekli maaş miktarınızı öğrenebilirsiniz.
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E DEVLET'TEN 4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
E-devlet üzerinden olası emekli maaşınızı öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz;
- E-devlete giriş yapın,
- Arama kısmına "Ne kada emekli maaşı alırım?" diye yazıp arama yapın,
- Karşınıza gelen ekranın ilk başlığı olan "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıklayın.
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